Budka telefoniczna do biura - sposób na rozmowy w open space

Jesteś właścicielem biura open space? A może jesteś pracownikiem, którego męczy codzienne szukanie cichego miejsca, w którym mógłbyś przeprowadzić ważną rozmowę z klientem? Budka telefoniczna do biura to sposób na Twoje problemy! To nowoczesne rozwiązanie zwiększy nie tylko Twój komfort pracy, lecz również Twoich współpracowników!